Klumpp folgt auf Fey

Die Heidelberger Sinfoniker haben zur Saison 2020/2021 den Dirigenten Johannes Klumpp zu ihrem Künstlerischen Leiter ernannt. Er tritt damit die Nachfolge des Gründers Thomas Fey an, der das Ensemble mit seinen preisgekrönten Aufnahmen als eines der führenden Orchester der Klassik und frühen Romantik etablieren konnte.

Im Zentrum der Zusammenarbeit der nächsten Jahre soll der Komponist Joseph Haydn stehen. Mit der Einspielung von zwei CDs wurde die Vollendung der Gesamteinspielung aller Haydn-Sinfonien des Orchesters in den letzten Wochen bereits in Angriff genommen und soll innerhalb der nächsten sieben Jahre vollendet werden. Klumpp wurde in Weimar ausgebildet und ist Chefdirigent des Folkwang Kammerorchesters Essens sowie Künstlerischer Leiter der SommerMusikAkademie Schloss Hundisburg. Als Gastdirigent leitete er namhafte Orchester wie das Dresdner Festspielorchester, das Stuttgarter Staatsorchester, das mdr-Sinfonieorchester und viele andere. Das Orchester startet am 17. September 2020 in Heidelberg mit dem Programm „Wenn aus Dichtung Musik und aus Musik Dichtung wird“ in die Saison. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020