Knietief im Triebleben

Nach der langen Überfahrt auf rauer See läuft das Orchester in der Ouvertüre offenbar auf eine Sandbank auf. Die Töne isolieren sich, ersterben schließlich völlig. Die Musik ist ausgesprochen bildmächtig – so klingt die Einsamkeit auf einer wüsten Insel irgendwo im Nirgendwo. Und „L’isle déserte“ nennt sich denn auch die „Opéra comique“, die 1779 nach einem Libretto des berühmten Pietro Metastasio erstmals auf die Bühne kam. Doch später lange Zeit verschollen war. Ihr Komponist Franz Ignaz Beck ist eine reizvolle Figur: ein Mannheimer, der das Musikleben der Stadt Bordeaux jahrzehntelang bestimmte und seit 1780 ein gewaltiges Theater zur Verfügung hatte.

Einen in Europa viel bestaunten Prachtbau, eine Elbphilharmonie an der Garonne. Doch Große Opern schrieb Beck nicht, auch „L’isle déserte“ bedient das eher leichte Genre, ist ein Singspiel, dessen Arien und Ensembleszenen von gesprochenen Passagen unterbrochen werden.

Diese Dialoge sind nicht mehr vorhanden. Für die Ausgrabung des Stücks in Schwetzingen wurden taufrische Texte eingefügt, ein alt-neues Hybridformat erstellt.

Es bleibt bei einer amüsanten, mit Klischees spielenden Robinson-Geschichte um ein Schwesternpaar: Die Ältere wähnt sich von ihrem Ehemann schnöde verlassen, doch zum Happy End kehrt der in Wahrheit nur Entführte treu zurück und bringt auch für die Jüngere einen Geliebten mit. Autorin Sigrid Behrens scheut sich dabei freilich nicht, an ausgesuchten Stellen Slang-Begriffe aus dem 21. Jahrhundert einzuarbeiten. Da reimt sich schon mal „Wow!“ auf „junge Frau“. Es reimt sich überhaupt so einiges, und der Erzähler ist im Rokokotheater starbesetzt: Dominique Horwitz taucht knietief ins Triebleben der vier Figuren auf der Insel ein, Affekte stauen sich in abgerissen kurzen Sätzen – die aber auch Sprachmusik vermitteln. Was die Ohren auf sich zieht.

Verschämte Blicke

Aber die „richtige“ Musik steht dem kaum nach, unter den durchweg guten Vokalisten ragt Samantha Gaul (als kleine Schwester) noch heraus: mit einem flinken, leichten, hoch beweglichen Sopran, der anfangs nur von zarten Rehlein schwärmt – aber danach lieber von Männern. Mit verschämten Blicken, scheuem Lächeln.

Wie die Sängerin die reine Unschuld zu verkörpern scheint und diese doch auch spöttisch kommentiert, macht Laune. Wie das Frankfurter Alte-Musik-Ensemble „La Stagione“ unter dem Franz Ignaz Beck-erfahrenen Michael Schneider immer wieder den Aspekt des Konzertierenden in diese konzertante Aufführung hineinbringt, ebenso. Meist durch Naturhorn und Oboe. Übrigens: Becks Vater spielte Oboe in der Hofkapelle von Carl Theodor.

