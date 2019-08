Kölner Band kommt 2020

Henning May von AnnenMayKantereit (hier 2017 in Nürnberg). © dpa

Die Kölner Rockband AnnenMayKantereit gibt 2020 ein Konzert in Mannheim. Das von der Kritik gefeierte Ensemble tritt am Donnerstag, 27. Februar 2020, in der SAP Arena auf. Das hat die die Mannheimer Agentur Delta Konzerte am Mittwoch bekanntgegeben.

Die Formation hat sich durch erdige Rockmusik mit deutschen Texten in der Tradition von Bands wie Ton Steine Scherben einen Namen gemacht. Ihr energetischer Sound wird vom raukehligen Gesang ihres Frontmannes Henning May geprägt. Karten für das Konzert in der SAP Arena gibt es ab sofort im Vorverkauf unter www.eventim.de und krasserstoff.com. Sie sind in der Preisspanne von 29 bis 38 Euro (plus Gebühren) erhältlich. Am Freitag beginnt der generelle Vorverkauf.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019