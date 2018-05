Kollegah und Farid Bang wollen KZ-Gedenkstätte besuchen

Anzeige

Berlin (dpa) - Der angekündigte Besuch der Rapper Farid Bang und Kollegah in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz soll nach Aussagen des Internationalen Auschwitz-Komitees keine Show-Veranstaltung werden.

«Es soll eine Ehrerbietung gegenüber den Opfern und den Überlebenden sein», sagte der geschäftsführende Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die beiden Rapper, die mit Antisemitismus-Vorwürfen in der Kritik stehen, hätten über ihr jeweiliges Management mitgeteilt, dass sie die Einladung des Komitees annehmen. Über die Modalitäten und den Termin müsse noch gesprochen werden.

Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den geplanten Besuch berichtet.