Kommissar wird zum Herrscher

Ketnaths Figur, in der Oper angelegt als reine Sprechrolle, ist eine der zentralen des Stückes, da Bassa Selim zunächst als mächtiger Herrscher auftritt, letztendlich aber selbstlos auf die Ausübung seiner Macht verzichtet.

Der international erfahrene Schauspieler spielt seit 2009 in der ZDF-Serie „SOKO Stuttgart“ den Kriminalhauptkommissar Joachim „Jo“ Stoll. „Ich freue mich sehr auf den Sommer in der schönen landschaftlichen Umgebung von Zwingenberg. Erstmalig als Schauspieler in einer Oper mitzuwirken, ist eine wunderbare Aufgabe, auf die ich schon sehr gespannt bin“, so Ketnath zu seinem Engagement.

Peter Ketnath wurde 1974 in München geboren und nahm dort zunächst Schauspielunterricht, bevor er sich in New York weiterqualifizierte. Außerdem studierte er Filmwissenschaften, Philosophie und Psychologie in Berlin. Seine erste Hauptrolle spielte Ketnath 1996 in Joseph Vilsmaiers Kinofilm „Und keiner weint mir nach“. Nach Stationen in Hamburg und Barcelona lebte er von 2003 bis 2007 größtenteils in Brasilien, wo er erfolgreich als Schauspieler arbeitete. 2008 besetzte Vilsmaier ihn erneut in „Die Geschichte vom Brandner Kaspar“. In Deutschland ist Ketnath zudem durch Rollen in „Derrick“, „Der letzte Zeuge“, „Die Manns“ und im „Tatort“ bekannt geworden. Ketnath lebt in Stuttgart und Berlin.

„Die Entführung aus dem Serail“, eines der bekanntesten Stücke der Opernliteratur, kommt am 26., 28. und 29. Juli zur Aufführung.

