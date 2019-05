Komödie mit Trauerrand

Am Ende der Freiheit: In seinem 1920 veröffentlichten Roman „Wir“ beschreibt der russische Autor Jewgenij Samjatin einen totalitären Überwachungsstaat. Zwei Jahre nach der Oktoberrevolution nimmt er hellsichtig fast alles vorweg, was den Nationalsozialismus und Stalinismus kennzeichnen wird. Seinen Text hat die Regisseurin Roscha Säidow gemeinsam mit den Schauspielern bearbeitet und im Studio

...