Kompetent und vielseitig interessiert

Die letzten Jahre hatte sie zurückgezogen gelebt, Krankheiten hatten da schon ihren Alltag geprägt, und auch die Mitarbeit am Kulturteil dieser Zeitung hatte Monika Lanzendörfer aufgegeben – jene Tätigkeit, die seit ihrem frühzeitigen Ausscheiden als Redakturin dieser Zeitung ihr Leben ebenso noch bestimmt hatte wie ihr ehrenamtliches Engagement. Im Kulturarbeitskreis Vogelstang sowie der dortigen Stadtteilbibliothek war sie aktiv, in diesem Mannheimer Stadtteil hat sie auch die längste Zeit gelebt. Vergangenen Sonntag ist Monika Lanzendörfer im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben. Das bestätigte gestern ihr Cousin Rolf Lanzendörfer.

Die Leser dieser Zeitung kannten die Journalistin ebenso unter ihrem ganzen Namen wie unter dem Kürzel „ML“. Redaktionsintern wurde sie „Lanzi“ genannt, besonders von jenen Kollegen, die mit ihr über viele Jahre enger zusammengearbeitet hatten. Kulturredakteurin war die Journalistin zunächst, verließ dieses Ressort dann aber, um die Wochenendbeilage zu leiten. Viele Jahre prägte und gestaltete „Lanzi“ auch das Sommerrätsel dieser Zeitung.

Breites Themenspektrum

Der Kultur im Allgemeinen blieb sie aber stets verbunden. Dem Tanztheater widmete sich Monika Lanzendörfer lange Zeit bevorzugt, dann wurde es eine Passion unter mehreren. Sie hat die Vielfalt geschätzt und wurde auch dafür von der Redaktion geschätzt. Verständig und verlässlich schrieb sie über (klassische) Musik, über Oper und Schauspiel, dabei besonders über dasjenige für junge Zuschauer, oder auch Literatur.