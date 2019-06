Kompositionen im alten Stil von Johann Sebastian Bach und Edvard Grieg stellte das Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der künstlerischen Leitung von Radoslaw Szulc beim Kissinger Sommer im Regentenbau vor.

Die Musik von Bach erfordert viel Erfahrung beim Durchhören der Satzstrukturen und im Zusammenfassen größerer melodischer Bögen, die noch nicht an die Periodenbildung eines Themas der Klassik gebunden sind. Mag sein, dass wegen solcher Ansprüche der Max-Littmann-Saal nur zur Hälfte besetzt war. Bach als bloßes Ereignis anzusehen, würde zu Missverständnissen führen. Dieses Bachkonzert war wegen seines hohen Niveaus und wegen des musikantischen Eifers der Mitwirkenden ein berückendes Ereignis. Die Streicher aus München ergänzten sich zu einer wohlklingenden Einheit. Konzertanter Ehrgeiz und die fein austarierte Orchesterkultur verschmolzen zu einem einmütigen Musizieren.

Pianistische Fertigkeiten

Die Solo-Klavierkonzerte Bachs in d-Moll BWV 1052 und D-Dur BWV 1054 erfuhren einen lebhaften musikalischen Gedankenaustausch. Der junge Engländer Martin James Barlett, zweiter Preisträger des Kissinger Klavierolymps 2018, zeigte im d-Moll-Konzert seine perfekten pianistischen Fertigkeiten. Die melodischen Bögen gestaltete er mit vornehmer Innigkeit, wusste auch dynamisch zu variieren, wenngleich sich die Wiedergabe des ersten Satzes des d-Moll-Konzerts vielleicht doch eine Spur zu hektisch offenbarte, im Tempo zu forsch verlief. Dahingegen wirkte das Spiel des Pianisten Cyprien Katsaris im Klavierkonzert D-Dur konzentriert in der musikalischen Ausformung, ausgewogen, erhaben im Tempo und sensibel im Anschlag.

Als beide Musiker im Konzert für zwei Klaviere c-Moll BWV 1060 zusammentrafen, war deren Hingabe an dieses Werk und das gegenseitige Zuhören so perfekt, dass man meinte, die Musik sei nur aus einem Instrument geflossen. Eingefleischte Originalklangfanatiker müssten erkannt haben, dass man den Bach’schen Solowerken im Vergleich zum historischen Cembalo mit dem modernen Steinway neue Seiten abgewinnen kann.

Streicher und Tasteninstrumente mischten sich gut, und beide Interpreten bevorzugten einen geschmeidigen, nicht dicken Klang. Die filigranen Fingerbewegungen wurden von den Streichern nicht überdeckt. Die Lust am reinen Spiel stand beiden im Gesicht. Der muntere Spielfluss der Pianisten wurde vom Orchester nicht gebremst. Es leuchtete ein behutsamer Bach auf. Er wurde mit Elan vital musiziert und versprühte einen gewissen Esprit. Beide Künstler verfügten in den langsamen Sätzen über einen weiten Atem und über unterschiedliche Anschlagsnuancen. Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“ am Schluss des Konzertes huldigt frappierend echt dem alten barocken Stil. Auch bei diesem Grieg findet man melodische, an Italien erinnernde Entwicklungen, ein konzertantes Wechselspiel und barocke Lebenslust. Dr. Klaus Linsenmeyer

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019