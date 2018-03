Konstantin Wecker zu Gast in Würzburg

Anzeige

Sein Name und seine Stimme rütteln wach. Seit über vier Jahrzehnten zählt Konstantin Wecker zu den bedeutenden deutschen Liedermachern. Am Mittwoch, 28. März, um 20 Uhr gastiert der beliebte Musiker, Autor und Schauspieler im Congress Centrum in Würzburg zu einem Konzert anlässlich seiner Jubiläumstournee „Poesie und Widerstand – 70 Jahre Ungehorsam“. 70 Jahre Konstantin Wecker – das steht auch für ein uferloses Werk mit über 2500 Konzerten im deutschsprachigen Raum, 25 Studio-, 17 Live-Alben, 52 Film- und Fernsehmusiken, 28 Musicals und zwölf Bühnenmusiken. Für den Musiker und Autor, der bereits über 31 Bücher und zwölf Hörbücher veröffentlicht hat, ist sein runder Geburtstag kein Grund innezuhalten. Restkarten gibt es noch in den Kundenforen der FN. Bild: Helmut Ölschlegel