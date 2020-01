Ein Konzert für Kinder mit herrH gibt es in der Posthalle Würzburg. © Herrh

Simon Horn ist Kinderheld aus Berufung, oder besser gesagt, ein Familiensoundtrack auf zwei Beinen. Als herrH versteht er die Welt der Kinder. Er kann diese in Worte fassen, dazu Töne finden und in mitreißende Songs verwandeln. Denn für kleine und große Menschen Musik zu machen, ist für ihn das Allergrößte. Nachzuhören am Sonntag, 12. Januar in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 10 Uhr, Beginn um 11 Uhr.

Simon selbst ist mit ganz viel Musik in Lippstadt, am Rande des Ruhgebiets, aufgewachsen. Das Tonstudio war im Familienhaus, täglich gingen Musiker ein und aus, denn auch sein Vater, Reinhard Horn, macht Musik für Kinder. Tatsächlich ist er ausgebildeter Grundschullehrer und dies erklärt neben dem Herz auch den Verstand für Kinder. Während seines Studiums machte er seine ersten Gehversuche mit Bands, die mit englischsprachiger Musik durch die Lande zogen. Doch seine Liebe zur Kindermusik war größer, weshalb er sich heute ganz darauf konzentriert die Kids zu begeistern.

Seine Beats sind druckvoll und vielfältig: Gekonnt mischt er von Elektro, Pop, Rock, Funk und HipHop alles was in die Beine geht und Herzen bewegt. Sein „Wenn ich groß bin“ wurde 2019 erstmalig bei Universal Music veröffentlicht. Vier weitere Studioalben seit 2013 wurden bei Sony Entertainment veröffentlicht.

Dass herrH durch und durch Kindermusiker ist, zeigen auch die Begeisterungsstürme auf seinen rund 200 Konzerten im Jahr.

