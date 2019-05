Konzert ohne Presse

Er ist einer der zugkräftigsten Hollywood-Stars und hat in den USA fünf Hit-Singles vorzuweisen: Hugh Jackman (Bild). Am Dienstagabend, 21. Mai, gastiert der Australier auf seiner ersten Welt-Tournee als Sänger zwar in der Mannheimer SAP Arena, aber da es für den Auftritt keine Pressekarten gibt, kann diese Zeitung nicht darüber berichten. „Leider stehen für die deutschen Termine des Künstlers keine Pressekarten und keine Fotopässe zur Verfügung“, heißt es in der Absage von Semmel Concerts. Der örtliche Veranstalter der deutschlandweit von der Hamburger Agentur FKP Scorpio verantworteten Tournee nannte auf Anfrage keine weitere Begründung.

Bisher einmaliger Vorgang

Die Redaktion bedauert, dem Auftrag, über alle journalistisch relevanten Ereignisse in Mannheim und der Region zu berichten, nicht nachkommen zu können. Zumal es sich um einen bisher einmaligen Vorgang handelt: Bei Auftritten, die in die Mitte der Gesellschaft zielen, hat es das noch nie gegeben. jpk (Bild: dpa)

