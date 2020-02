Konzert, Oper und Gespräch

Als Komponist ist er weltweit gefragt. Musik hat er bei Aron Copland und Paul Hindemith studiert, und geboren wurde Samuel Adler als Sohn des letzten Kantors der jüdischen Gemeinde am 4. März 1928 in Mannheim. Der Förderung und Pflege seines Werks widmet sich nun der Samuel Adler Verein. Adler, der seit 1938 in den USA lebt, lehrte an amerikanischen Hochschulen, gab Meisterkurse und Seminare an internationalen Akademien. In Mannheim feierte er vor zwei Jahren seinen 90. Geburtstag in der jüdischen Gemeinde, die ihn zum Ehrenmitglied ernannte.

Aufführung im Nationaltheater

Der Mannheimer Samuel Adler Verein möchte das Werk des Komponisten durch Konzerte und Aufführungen lebendig halten. Im Zentrum steht dieses Jahr eine Festwoche, welche auch eine Feier seines 92. Geburtstag am Mittwoch, 18. März, in der Synagoge umfasst. Am 19. März ist um 19 Uhr im Ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara ein Musikgespräch geplant, das Eginhard Teichmann mit Samuel Adler führen soll. Begleitet wird die Unterhaltung von Nathalie und Amnon Seelig (Gesang) sowie Joachim Vette (Klavier). Am Sonntag, 22. März, 11 Uhr, wird Adlers Oper „Max und Moritz“ im Nationaltheater aufgeführt. tog

