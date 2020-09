Ludwigshafen.Bei einem Konzert in der Herz-Jesu-Kirche (Mundenheimer Straße 216) am Sonntag, 27. September, 11.15 Uhr, spielen die Kammerphilharmonie und die Bruno-Herrmann-Preisträgerinnen, Anna Bagger und Evita Schlender (beide Mandoline) und Eva Dannowski (Geige). Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an gregor.herrmann@hotmail.com.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 27.09.2020