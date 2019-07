Konzert von nahem Kiliani-Volksfest beeinträchtigt

Voll besetzt war die Hafentreppe zu Füßen des Heizkraftwerkes in Würzburg bei der Sparda-Bank Classic Night zum stimmungsvollen Eröffnungsabend des Hafensommers. 6000 Interessierte hatten sich um Freikarten beworben. 1200 Zuhörer waren die Glücklichen, die das Philharmonische Orchester Würzburg unter der Leitung von Marie Jacquot mit Perlen der Klassik und nach der Pause auch das israelische Trio Shalosh auf einer gemeinsamen Gratwanderung zwischen Klassik und Moderne erlebten.

Voll besetzt

War Moderator Johannes Engels noch vor den ersten Klängen optimistisch, dass sich das Kiliani-Volksfest in Sichtweite mit dem in allen Farben schillernden Riesenrad bestens mit dem Hafensommer verträgt, wurde er mit der folgenden Ouvertüre „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy trotz Windstille und lauer Sommerluft eines Besseren belehrt.

Wenn nicht gerade einmal die Pauke für Donnergrollen sorgte, schoben sich gleich in den ersten zehn Minuten die Geräusche der Fahrgeschäfte und spitze Schreie aus der Überkopfschaukel mehr und mehr in den Vordergrund. So blieb das so herrliche Hauptthema, der von Bratsche, Cello und Fagott imaginierte Wellengang des Atlantiks vor der Nordwestküste Schottlands, leider auf der Strecke. Besonders schade auch deshalb, weil sich vor magischer Kulisse mit Speise- und Getränke-Angebot ein Klassikpublikum zwanglos mit Besuchern mischt, die nicht so häufig in den Konzertsälen zu finden sind.

Ein „Orientalischer Festmarsch“ aus der Aladdin-Suite von Carl Nielsen konnte dann schon eher der Geräuschkulisse aus der Talavera trotzen.

Die Musiker breiteten souverän die exotischen Klangfarben aus, die der dänische Komponist mit dem Orient verbindet. Am Pult schmeichelte Marie Jacquot mit rhythmisch kraftvoll akzentuierten Klängen den Ohren. Wie Joannes Engels berichtete, wurde die nachfolgende, schwungvoll vorgetragene Suite „Maskerade“ des armenischen Komponisten Aram Khachaturian von der Unesco in ihr Weltdokumentenerbe der Menschheit aufgenommen.

„Jazz’n’more“

„Jazz’n’ more“ könnte man die Stilrichtung des Trios „Shalosh“ nennen, das den Esprit des Jazz mit virtuosem Pianospiel, kraftvollen Drums und eingängigen Bass-Grooves verbindet. Für den gemeinsamen Auftritt mit dem Philharmonischen Orchester, das wieder einmal seine musikalische Bandbreite unter Beweis stellte, überraschten Gadi Stern (Piano), David Michaeli (Kontrabass) und Matan Assayak (Schlagzeug) mit eigens für die Hafenbühne angefertigten Arrangements.

