Konzerte in den großen Hallen Chinas

„Wie das so läuft in der Musikszene: Man kennt jemanden, der jemanden kennt“, erklärt Marie-Luise Dingler auf die Frage, wie es zu der China-Tournee von „The Twiolins“ gekommen sei. Zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Christoph bildet sie das Mannheimer Violinduo.

Nach internationalen Auftritten in Ländern wie Indien und Tunesien trat das Geschwisterpaar im Juni 2018 erstmalig in China auf. Gut zwei Wochen tourten die Violinisten durch die chinesischen Millionenstädte Yangzhou, Dalian, Yingkou, Jilin, Harbin und Daqing und präsentierten bei sechs Auftritten ihr Programm „Eight Seasons“, das sich an Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ anlehnt. „Wir haben das Werk ganz neu durchmischt. Dadurch entsteht ein neuer Blick auf ,Die vier Jahreszeiten’“, sagt die Geigerin. Die Geschwister haben das Werk des Barockkomponisten für zwei Geigen umgeschrieben und hinter jedes Stück einen Tango des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla gestellt.

Gäste schießen zahlreiche Fotos

Während das Kammermusikensemble sonst vor 100 bis 400 Gästen spielt, trat es in den chinesischen Metropolen in Konzerthallen für mindestens 800 Besucher auf. „Das war total aufregend“, sagt Marie-Luise Dingler. Die Größe der Konzertbühne erhöhe den Druck. Gleichwohl mache es „wahnsinnig viel Spaß“ vor so einem großen Publikum zu spielen. Auch wegen der technischen Möglichkeiten moderner Konzerthallen.