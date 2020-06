Konzertveranstalter schlagen Alarm

„Der Wirtschaftszweig liegt völlig am Boden und sieht kein Licht am Ende des Tunnels“: Derart drastisch beschreibt Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), die Lage der Branche am Dienstag in einer Mitteilung.

Hauptkritikpunkt sind die 16 unterschiedlichen Landesverordnungen in Deutschland. Dieser „Flickenteppich“ mache einen

...