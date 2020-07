Kool & The Gang in Schwetzingen

Zwei Grammys, sieben American Music Awards und mehr als 80 Millionen verkaufte Tonträger: Kool & The Gang gehören zu den weltweit erfolgreichsten Bands. Am 31. Juli 2021 sind die US-Amerikaner im Rahmen von zwei Deutschlandkonzerten auch im Schwetzinger Schlossgarten zu Gast. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf beginnt an diesem Freitag, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit.

Die amerikanische Band um die Brüder Ronald und Robert Bell hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Vor allem Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre feierte Kool & The Gang mit Hits wie „Ladies’ Night“, „Get Down On It“ oder „Celebration“ große Erfolge. Im vergangenen Jahr standen die Soul- und Funkmusiker in ihrem 50. Jahr auf der Bühne. seko

