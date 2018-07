Kostenlos ins glanzvolle Konzert

Anzeige

Festliche Trompeten- und Orgelmusik von renommierten Solisten an der Schlimbach-Orgel der Klosterkirche Bronnbach dargeboten – diese Kombination ist ein herrliches Ereignis. Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich am Samstag, 4. August, um 19 Uhr ein Stelldichein in der Klosterkirche Bronnbach.

Das renommierte Duo Bernhard Kratzer-Paul Theis präsentiert an der historischen Schlimbach-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik u. a. von G. Ph. Telemann, J. S. Bach, F. Schubert, V. Bellini und G. Puccini.

Eintrittskarten gibt es in den FN-Kundenforen. Wir verlosen drei mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Konzert“ eintragen, in der Mail den Namen ud die Adresse eingeben. Einsendeschluss ist am Freitag, 27. Juli. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.