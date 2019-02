Kostenlos zu „ABBA Gold“

Es gibt nur eine Popband, die gleichzeitig Pop-Musik und Kult, Zeitgeist und Revival in sich vereint. Die Rede ist von ABBA – der schwedischen Supergruppe und Synonym für allergrößte Popmusik.

Noch heute, Jahrzehnte nach ihrer Auflösung, grassiert das ABBA-Fieber weltweit.

Mit der Show „ABBA Gold“ kann dieses ganz spezifische Feeling wieder live erlebt werden – jetzt auch in Mosbach.

Gewinnspiel

Am Samstag, 9. März, bringt „ABBA Gold“ um 20 Uhr die großen Erfolge von ABBA auf die Bühne der Alten Mälzerei. Eintrittskarten für die Show gibt es bei den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten.

Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die Adresse: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „ABBA“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse eingeben. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 28. Februar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019