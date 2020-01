Kostenlos zu Bosse nach Würzburg

Stillstand ist wirklich nicht sein Ding. Und wenn er einmal in Fahrt ist, ist er nicht zu stoppen. Schon auf seiner „Alles ist jetzt“-Tour begeisterte Aki Bosse 55 000 Besucher bei 15 Konzerten – inklusive Doppelshows in Berlin, Hamburg und Köln. Die Fans können also offenbar nicht genug bekommen – und Bosse legt nach. Der Livezyklus zu seinem aktuellen Nummer-1-Album „Alles Ist Jetzt“ wird ins Jahr 2020 verlängert – mit dem dann mittlerweile dritten Teil der Tour. Live zu erleben ist derWirbelwind am 22. Januar in der Würzburger Posthalle. Karten gibt es bei den Kundenforen der FN. Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Bosse“, in die Mail den Namen und die Adresse eintragen. Einsendeschluss ist am Freitag, 17. Januar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020