Kostenlos zu den „Broadway Melodies“ in Buchen

Broadway Melodies, das ist ein faszinierender musikalischer Abend mit den schönsten und beliebtesten Songs aus der alten und der neuen Welt des Broadway. Am Freitag, 28. Dezember, kommt diese Show um 20 Uhr nach Buchen in die Stadthalle. Präsentiert werden die Songs von fünf außerordentlichen Solisten der großen deutschen Musicalproduktionen. Atemberaubende Tanzszenen von klassisch über Rock zu Pop und Akrobatik stehen im Wechselspiel zur Darbietung der fünf Solisten. Eine perfekte Light-Show ergänzt die traumhaften und aufwändig verarbeiteten Kostüme. Sänger und Tanzensemble garantieren einen glamourösen Abend mit Ausschnitten aus Fanny Girl, My Fair Lady, West Side Story, Cabaret, Annie get your Gun, A Chorus Line, Chicago, Grease, Hair, Phantom der Oper, Evita, Rocky Horror Show und vielen mehr. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Wir verlosen zehn mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Broadway“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Bild: Provinztour

