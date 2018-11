Kostenlos zu den Kastelruther Spatzen nach Lauda

Die Kastelruther Spatzen gastieren am Freitag, 30. November, um 19 Uhr in der Stadthalle von Lauda. Das Konzert steht unter dem Motto „Weihnachten mit den Kastelruther Spatzen“. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. Wir verlosen drei mal zwei Tickets sowie zwei mal zwei Meet & Greets mit der Band. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Spatzen“ eintragen. In der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 22. November. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018