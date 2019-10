Kostenlos zu Tony Hadley

Mit Spandau Ballett startete der britische Popsänger Tony Hadley in den 80er-Jahren dank Hits wie „True“ oder „Gold“ eine Weltkarriere. Nun ist er solo unterwegs und kommt auf seiner „Talking to the Moon“-Europatournee für sechs Shows nach Deutschland. Am Samstag, 2. November, ist er in Mosbach in der Alten Mälzerei zu erleben. Er zählt zu den bekanntesten Sängern der Popmusik. Zusätzlich machte sich Hadley durch die musikalische Beteiligung an der Band Aid-Charity-Single „Do They Know It’s Christmas“ und seinem Auftritt beim Live Aid 1985 in London weltweit einen Namen. Außerdem performte er bei dem legendären Konzert zu Gunsten Nelson Mandelas im Wembley Stadium im Juni 1988.

Im Rahmen seiner Europatournee wird Hadley neben seiner neuen Songs auch alle großen Hits der Spandau Ballet-Ära performen. Karten für das Konzert gibt es in den Kundenforen der FN. Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Hadley“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 17. Oktober. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

