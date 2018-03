Anzeige

Mannheim."Keine Nacht für Niemand“, hieß am Samstagabend die Parole in der fast ausverkauften Mannheimer Maimarkthalle. Denn so heißt nicht nur das dritte Nummer-eins-Album von Kraftklub in Folge, so dürfte es auch vielen der rund 10000 Zuschauer nach der adrenalinreichen Show gegangen sein.

Denn nach „TNT“ von AC/DC als Intro vom Band ging es mit den neuen Songs „Hallo Nacht“ und „Fenster“ temporeich und effektvoll los. Das gefeierte „Eure Mädchen“ war dann der erste von vielen jungen Klassikern der Band aus Chemnitz, die aber auch stark auf ihr aktuelles, stilistisch vielfältigeres Material setzte.

Frontmann Felix Brummer hatte die Fans dabei von Anfang an voll im Griff, dabei kamen die großen Hits erst noch…