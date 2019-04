Kraftvoll und emotional – musikalisch und politisch

Zwei Backgroundsänger, ein Bass, Gitarre, Keyboard und ein Schlagzeug. Im Vordergrund: eine strahlende Künstlerin, die mit ihrer Kraft das Publikum begeistert. So wird in der Alten Feuerwache in Mannheim der Abend des Ostersonntages gefeiert. Hier präsentiert die Musikerin Noname mit ihrem Debütalbum „Room 25“ eine Mischung aus Hip-Hop, Rap, Jazz und Soul. Und das kommt an.

Kraftvoll und stark, gleichzeitig weich und zart – so könnte man ihre Stimme beschreiben. Fatimah Warner alias Noname erzählt mit ihrem aussagekräftigen Sprechgesang facettenreiche Geschichten. Das Talent dafür ist wahrscheinlich ihrer früheren Karriere als Poetry-Slammerin zu verdanken. Neben leidenschaftlichem Rap weiß die 27-Jährige auch mit ihrer positiven Ausstrahlung zu begeistern. Sie schafft es, ihre Energie auf das Publikum zu übertragen und dieses mit in die Show einzubinden. Es werden kleine Anekdoten erzählt, Witze gemacht oder auch Anleitungen zu zeitlich korrektem Applauseinsatz gegeben. Zwar ist der Konzertsaal nicht ausgefüllt, aber trotzdem oder gerade deshalb herrscht eine lebendige, ausgelassene Atmosphäre. Zuschauer tanzen, lachen, singen und lassen sich von Nonames Bühnenpräsenz um den Finger wickeln.

Publikum löst Band ab

Gefühlvolle Musik ist nicht alles, was die Amerikanerin ihrem Publikum mitgeben möchte. Die gebürtige Chicagoerin will mehr: Sie möchte ihre Stimme politisch nutzen und Botschaften vermitteln. Warner warnt vor Rassismus und Diskriminierung. Sie wird sehr ernst, als sie über die Anschläge in Sri Lanka spricht und die Wichtigkeit eines friedvollen Miteinanders betont.

Mittlerweile ist die Band von der Bühne verschwunden. Die 27-Jährige stimmt zusammen mit dem textsicheren Publikum sanft den letzten Song des Abends an. Anschließend bedankt sich die talentierte junge Musikerin aufrichtig bei ihrem Publikum und wird von diesem mit großem Applaus verabschiedet.

