Krampf um „Mein Kampf“

Über Konstanz hinaus sorgt derzeit ein Theaterstück und seine Inszenierung für hitzige Debatten: „Mein Kampf“ von George Tabori. Der jüdische Dramatiker und Regisseur ungarischer Herkunft, hat in Auschwitz seinen Vater verloren und konnte selbst dem Holocaust nur durch die Auswanderung entkommen. Als er dann 1968 nach Deutschland zurückkehrte, hatte er in seinem Gepäck skandalträchtige Theaterstücke voller schwarzem Humor: Auf bitterböse Weise brachte er den Deutschen die dunkelsten Seiten ihrer Geschichte bei. Es ist ein Unterschied, ob George Tabori sich der heiklen Thematik auf satirische Weise annimmt oder jemand anderes – genau das macht die Auseinandersetzung mit seinem Werk für heutige Theaterschaffende so schwierig.

Zweifelhafte Herangehensweise

In Konstanz ist zu erleben, wie der Versuch sogar scheitern kann, bevor auch nur eine Sekunde Theater gespielt worden ist. Der vor allem als Kabarettist bekannte Regisseur Serdar Somuncu hat für das Stadttheater eine Inszenierung von „Mein Kampf“ erarbeitet. Das bekannte Theaterstück handelt vom jungen Adolf Hitler, der gerne Künstler geworden wäre, aber an der Aufnahmeprüfung für die Wiener Kunstakademie gescheitert ist.

Am Theater Konstanz hat man sich nun des Autors Vorliebe für mutige Setzungen zu eigen gemacht. Die Premiere gibt es jetzt am 20. April, weil das Adolf Hitlers Geburtstag ist. Und noch etwas sorgt für Diskussionen: Wer ein Hakenkreuz trägt, soll seine Karte kostenfrei bekommen, wer Eintritt bezahlt, darf einen Davidstern tragen.