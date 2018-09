Kravitz spielt in SAP Arena

Lenny Kravitz 2011 in der SAP Arena. © Ri

Lenny Kravitz („Fly Away“) gibt 2019 zwei Konzerte in Deutschland, eines davon in Mannheim. Der US-Rockstar steht am 22. Mai auf der Bühne der SAP Arena, teilte der Mannheimer Veranstalter BB Promotion mit. Seine „Raise Vibration Tour“ führt ihn zwei Tage später nach Hannover (NDR 2 Plaza Festival). Es ist die zweite Welttournee zum gleichnamigen Album, das vergangene Woche bei BMG erschien und „Soul-, Rock- und Funk-Einflüsse der 60er und 70er Jahre“ vereine. Tickets für das Mannheimer Konzert gibt es ab 55 Euro (plus Gebühren der Vorverkaufsstelle) unter myticket.de, eventim.de, bb-promotion.com, kb-k.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Vorverkauf beginnt morgen um 10 Uhr. lim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.09.2018