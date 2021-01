Kreative gesucht

Der 102. Deutsche Katholikentag, der vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart stattfinden wird, startet seine Bewerbungsphase. Kreative, Musiker und Musikerinnen, Aussteller und Ausstellerinnen sowie Künstler und Künstlerinnen aus ganz Deutschland können sich ab dem 19. Januar 2021 als Mitwirkende bewerben, wie die Veranstalter jetzt in Frankfurt am Main mitteilten.

Leitwort lautet „leben teilen“

Institutionen aus dem Bereich der Kirchen könnten in ganz verschiedenen Formen gesellschaftspolitische Veranstaltungen zum Leitwort „leben teilen“ des Katholikentags anbieten und ihre Arbeit auf der Kirchenmeile darstellen. Dies gelte auch für neue und ausgefallene Gottesdienstformate. Für das Kulturprogramm würden Kulturschaffende aus verschiedenen Sparten gesucht, von Klassik und Rock über Volkstanz bis Slam-Poesie, hieß es weiter. Auch Theater, Kabarett, Tango oder artistische Darbietungen soll es demnach geben – freilich ebenfalls auf der thematischen Grundlage des diesjährigen Themas und Leitworts „leben teilen“. epd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021