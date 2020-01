Kreative Suche nach dem Schuldigen

Christoph Poschenrieder schreibt über die Zeit um 1918. © Zucchii/dpa

Eine wirklich gute Idee: Der Krieg ist fast verloren, die Oberste Heeresleitung weiß das auch, und jetzt suchen sie einen Schuldigen. Einen, der am Krieg schuld ist, auf den man das abwälzen kann. Und wie kann man das der Öffentlichkeit am besten beibringen? Man kann es ja nicht einfach selbst sagen, das wäre ein bisschen zu deutlich. Also beschließt man, einen Schriftsteller zu suchen, der einen Roman darüber schreibt. Am besten einen, der schon ganz andere fantastische Sachen so geschrieben hat, dass die Welt sie glaubt, zum Beispiel, dass es die Lehmfigur Golem aus der jüdischen Mythologie gibt, der die Juden beschützt. Noch dazu ein Bestseller.

Und so klopft eines Abends ein hoher Beamter des Auswärtigen Amts an die Tür von Gustav Meyrink, während der eine Séance abhält, um die Geister der Toten zu beschwören, und überbringt dem überraschten Autor das Angebot, eben jenen Roman zu schreiben. „Wenn er außerdem unterhaltsam wäre, schadet es auch nicht.“ Meyrinks erste Frage ist natürlich, wer den Krieg angezettelt hat. Ironisch fragt er, was ist, wenn er herausbekommt, dass es die Mohikaner gewesen sind.

Meyrink muss das Angebot überschlafen: Macht er sich damit nicht lächerlich? Er holt sich Rat bei Erich Mühsam, der meint, die Juden seien schuld. Nein, nicht schon wieder die Juden: „Wo bliebe da das Neue, Überraschende?“ Bolschewiki kämen in Frage, Sozialdemokraten. Oder Friseure. Egal, Meyrink macht es. Oder versucht es jedenfalls.

Überraschendes Finale

Christoph Poschenrieder hat einen höchst amüsanten Roman geschrieben, der so fantastisch und gleichzeitig überzeugend ist, dass man nicht weiß, ob man ihm glauben soll oder nicht. Auch eingestreute Recherchenotizen machen es nicht besser – sie könnten ja auch erfunden sein. Man traut es dem Autor jedenfalls zu. „Der unsichtbare Roman“ spielt kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs. Er erzählt von den Anarchisten, die die Räterepublik gründen, von der revolutionären Stimmung und Mühsams Eifersucht auf Eisner, dem die Leute mehr zuhören als ihm. Es erzählt von Geistern und realen Bürokraten, erzählt Meyrinks Geschichte, mischt Anekdoten mit Fakten, Stimmungen mit inneren Monologen. Auch die Freimaurer mischen sich ein als sie mitbekommen, dass ihnen die Schuld am Krieg gegeben werden soll.

Welchen Einfluss haben Schriftsteller? Welchen Stellenwert Fake News? Was wäre wenn? Was wissen wir wirklich? All das spielt in „Der unsichtbare Roman“ eine Rolle, und dabei ist er so witzig und flüssig geschrieben, mit einer überraschenden Wendung am Schluss, dass man sich gern von ihm unterhalten lässt.

