Lena Gercke, Model und Fernsehmoderatorin, ist auf dem 82 Meter langen roten Teppich der Liebling von Fans und Fotografen. Für Kreisch-Alarm bei Autogramm- und Selfie-Jägern sorgen aber auch Sänger wie Patrick „Paddy“ Kelly, Johannes Oerding und Wincent Weiss. Gemeinsam schreiten sie über den Teppich zur Preisverleihung – und suchen die Nähe zum Publikum. Ausgezeichnet werden sie für ihre Karrieren vor Kameras und an Mikrofonen. Seit genau 20 Jahren werden jedes Jahr Radio Regenbogen Awards verliehen. Die undotierten Auszeichnungen des Radiosenders aus Mannheim haben sich zu einer festen Größe entwickelt. Die Preisverleihung am späten Freitagabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg wird somit zum Treffpunkt von Prominenten – rund drei Wochen, bevor der am 12. April der Musikpreis Echo vergeben wird.

Nico Santos’ erster Preis

Die Preisträger Medienfrau / -mann des Jahres: Lena Gercke / Eckart von Hirschhausen Comeback des Jahres: Michael Patrick „Paddy“ Kelly Bester Comedian: Ingo Appelt Beste Stimme: Johannes Oerding Pop National: Wincent Weiss Pop International: Alma Band International: Welshly Arms Newcomer National: Nico Santos Newcomer International: Lauv Best Dance: Alle Farben Lebenswerk: Gibson Brothers

Den Ton gibt, passend für einen Hörfunkpreis, die Musik an bei Radio Regenbogen und seinen Awards, die es seit 1998 gibt und jährlich in mehreren Kategorien vergeben werden. Preise erhalten Musiker, die Hits gelandet und damit im Radio präsent sind. Zum Beispiel der deutsch-spanische Sänger Nico Santos für seinen Hit „Rooftop“. Es ist sein erster Preis, wie er sagt: „Er wird einen festen Platz in meinem Wohnzimmer haben.“ Die US-Rockband Welshly Arms wird gewürdigt für „Legendary“, der US-Sänger Lauv für „I Like Me Better“.

Gercke ist Medienfrau des Jahres. „Ihre Karriere ist fast zu schön, um wahr zu sein“, lobt Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der die Laudatio hält. Seit 2015 moderiert sie TV-Show „The Voice of Germany“, zudem ist sie seit Anfang Februar Jury-Mitglied bei „Das Ding des Jahres“, der neuen ProSieben-Show.