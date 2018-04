«Kreizbirnbaumhollerstaudn» - «Pumuckl» als Musical

Anzeige

München (dpa) - Wer hat's gesagt? «Alles, was sich reimt, ist gut» oder «Iiiih, Käse, das ist ja verfaulte Milch!». Kinder der 1970er und 1980er Jahre wissen, um wen es geht.

Für alle anderen noch ein Spruch als Tipp: «Das ist Koboldsgesetz!». Und? Vom Pumuckl stammen die Sprüche. Frech, respektlos und voll verrückter Ideen stellt er das Leben des Schreinermeisters Eder auf den Kopf, zur Freude seiner kleinen und großen Fans.

Rauf und runter liefen die Hörspiele und die Fernsehserie früher. Heute sind die Geschichten nach den Büchern von Ellis Kaut und den Illustrationen von Barbara von Johnson nicht mehr so präsent, auch weil sie aus dem Fernsehen weitgehend verschwunden sind. Doch dass der Pumuckl mit 56 Jahren immer noch quicklebendig ist, beweist er im Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Dort wurde am Donnerstagabend das gleichnamige Musical uraufgeführt.