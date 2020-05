Kreuz und „Jesu“ über dem Portal

„Jesu“ prangt direkt über dem Hauptportal. Mit dem Kreuz auf der Kuppel hat das Humboldt Forum in Berlin aus Sicht der Kuratorin Mahret Kupka eine Chance vertan. Das Kreuz stehe zwar mit dem Stadtschloss als Ursprungsgebäude in Verbindung. Mit der ohnehin nicht originalen Rekonstruktion hätte das Symbol aber auch reflektiert werden können. „Eine Rekonstruktion wäre auch die Möglichkeit gewesen, das zeitgemäßer, offener und dialogbereit zu gestalten“, so Kupka. Das Kreuz sollte mit Laterne am Freitagabend auf das 644 Millionen Euro teure Kulturzentrum aufgesetzt werden. Das ursprünglich für die Rekonstruktion nicht eingeplante Symbol wird diskutiert. Kritiker sehen in der Botschaft, „Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum“, eine Belastung etwa bei der Restitutionsdebatte um Objekte mit kolonialem Hintergrund. dpa

