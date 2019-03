Kritik an Grenzwerten

Die Grünen beanspruchen die politische Kernkompetenz beim Klimawandel. Werden sie diesem Anspruch gerecht?

So zum Beispiel beim Dieselfahrverbot. Ihre Grundlagen von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sind, wie die Organisation selbst, umstritten: „2014 seien rund 6000 Menschen in Deutschland vorzeitig durch Stickstoffdioxid verstorben“.

Der Mathematiker Peter Morfeld kommentierte sie im ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“: „Wir müssen klar sagen, dass wir so etwas wie vorzeitige Todesfälle gar nicht bestimmen können.“ In dem UBA-Report werde fälschlicherweise eine Formel verwendet, die dafür nicht geeignet sei.

Spiegel Online kritisierte die Rolle der gemeinnützigen DUH. So zum Beispiel ihr Abmahnprivileg, das sie exzessiv anwendet und „manche an das lukrative Geschäftsmodell von Abmahnkanzleien“ erinnert.

Auch der aktuelle Grenzwert der EU, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (mgr/m³), wird in der ARD-Sendung kritisiert. „Eine Expertengruppe der WHO stellte offenbar bereits 1994 fest, dass selbst Asthmatiker erst in vergleichsweise hohen Konzentrationen von 380 bis 560 Mikrogramm pro Kubikmeter auf NO2 reagierten, aber nur mit geringen und nicht dauerhaften Effekten.“

Vergleichsweise liegen an deutschen Arbeitsplätzen die erlaubten Konzentrationen in Büros bis zu 60 mgr/m³ Innenraumluft, an Produktionsstätten sogar bis 950 mgr/m³.

Der Bürger Diesel 4-Fahrer, ein Straftäter? Werteinbuße beim Fahrzeug und Fahrverbot.

