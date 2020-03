Kritik an Naidoo-Show

Ladenburg.„Hin und weg“ heißt die aktuelle Tournee von Xavier Naidoo, in deren Rahmen der Söhne -Mannheims-Gründer am Samstag, 15. August, auch auf der Ladenburger Festwiese Station macht. Derzeit läuft bereits der Vorverkauf für das Open-Air-Konzert, doch gibt es in der Römerstadt einige, denen im Zusammenhang mit dem Künstler das „weg“ lieber wäre als das „hin“.

Maximilian Keller, Fraktionssprecher der Grünen im Ladenburger Gemeinderat, sagt jedenfalls im Gespräch mit dieser Redaktion: „Wir wollen Xavier Naidoo nicht auf der Festwiese sehen.“ Grund sind die Äußerungen des Künstlers, die seine Fraktion nicht nur fragwürdig findet, sondern auch am äußersten, rechten Rand des politischen Spektrums verortet. Er kündigt nun einen Antrag im Gemeinderat an, bei dem der Auftritt im Gremium besprochen werden soll: „Wir wollen wissen, wie steht die Stadt dazu.“

Keller sieht sich mit seiner Ablehnung nicht allein; vielmehr werde er immer wieder von Bürgern angesprochen, die ihre Ablehnung gegen dieses Konzert zum Ausdruck bringen: „Deshalb wollen wir das jetzt thematisieren.“ (Bild: dpa)

