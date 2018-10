Kritiker konzertieren bald wieder

2007 haben sie es schon einmal getan, nun steht ein neuer Termin fest: Viele Musikkritiker der Medien in der Metropolregion betreten die Bühne des Stamitzsaals im Mannheimer Rosengarten und machen das, worüber sie normalerweise urteilen: Musik. Unter dem Titel „Kritiker konzertieren“ soll sich am Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr alles um die Frage drehen: „Warum nur geben sie sich diese Blöße?“ Von dieser Zeitung mit dabei sind Eckhard Britsch, Katharina Koser, Waltraud Brunst, Markus Mertens, Florian Lim, Maria Hörl, Stephan Hoffmann, Uwe Rauschelbach und Kulturchef Stefan M. Dettlinger. Verstärkt werden sie von Matthias Roth („Rhein-Neckar-Zeitung“), Gabor Halasz („Rheinpfalz“) und Hans Hachmann (SWR).

Auf dem Programm des Benefizkonzerts stehen Werke unterschiedlicher Genres. Das Panorama erstreckt sich von Liedern des Wiener „Bösewichts“ Georg Kreisler über Bach, Liszt, Verdi und Gershwin bis hin zu Kompositionen und Improvisationen aus unserer Zeit. Musikkritische Texte werden rezitiert. Stefan M. Dettlinger führt durch den Abend.

Mit 5000 Euro dotiert

Unterdessen haben die Musikkritiker zusammen mit dem Klangforum Heidelberg auch den Delta Musikpreis gegründet. Die erstmals vergebene und mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung hat die Jury der in Karlsruhe bei Wolfgang Rihm studierenden Komponistin Elina Lukijanova zuerkannt. In ihren eingereichten Werken habe sie mit der „Kombination von Originalität und Vielschichtigkeit des künstlerischen Konzepts überzeugt“, wie Jurymitglied und Klangforum-Dirigent Walter Nußbaum mitteilte. Sie bekommt nun nicht nur das Preisgeld, sondern darf eigens für das Klangforum ein neues Werk komponieren, das 2019 uraufgeführt werden wird.

Der Delta Musikpreis soll möglichst eine regelmäßige Einrichtung werden. „Wir wünschen uns, dass das auch nach 2018 weitergeführt werden kann“, sagte Walter Nußbaum. Dazu sind laut Nußbaum aber auch Sponsoren nötig, denn: „Die Kritiker können ja nicht jedes Jahr auftreten!“ Der Vorverkauf für das Benefizkonzert am 21. November, von dem sämtliche Einnahmen in den Preis fließen, beginnt am Mittwoch, den 31. Oktober, um 5 Uhr. dms (Bild: Klangforum Heidelberg)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018