Krude, auf Wirkung bedachte Aufführung

Überliefert ist die Geschichte durch die Evangelien des Matthäus und des Markus. Bekannt wurde sie durch den Opern-Einakter „Salome“ von Richard Strauss, dem Oscar Wildes gleichnamige Dichtung zugrunde liegt. Jetzt ist Oscar Wildes nur noch selten gespieltes Schauspiel im Stuttgarter Staatstheater zu sehen. Allerdings nicht in der Fassung der Pariser Uraufführung von 1896, sondern in der von Einer Schleef, die 1997 im Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere hatte. Regie führt Sebastian Baumgarten, der früher einmal bei Einer Schleef assistierte.

Es ist die Geschichte Salomes, die den Propheten Johannes küssen will, der sich ihr aber verweigert. Doch sie will mit jedem Mittel zum Ziel kommen. Und so tanzt Salome vor ihrem Stiefvater Herodes Antipas den Tanz der sieben Schleier und begehrt als Lohn dafür den Kopf des Johannes. Der Tetrarch erfüllt ihre Bitte und danach küsst Salome in rasender Verzückung das abgeschlagene Haupt des Propheten.

Diese mit einem überflüssigen Prolog und Epilog versehene Tragödie setzt Sebastian Baumgarten im Bühnenbild von Thilo Reuther in der Art eines Cinemascope-Schinkens in Szene. Dazu gehören nicht nur illustrierende Videos von Philip Bußmann und passende Musik von Jörg Follert. Viel mehr reicht ihm für seine Darbietung auch die Bühne allein nicht aus, so dass Herodias zuweilen in den Zuschauerraum geschickt wird und von dort aus brüllt. Wie überhaupt fast permanentes Schreien und immer wieder Stöhnen seine Inszenierung auszeichnen. So glaubt er, das Ungeheuerliche verdeutlichen zu müssen.

Im Hintergrund oben, unter einer Video-Projektionsfläche, die Fassade des heruntergekommenen „King David Hotel“, von der eine aufgemalte Geröllhalde nach unten führt, an deren Ende sich die Jauchegrube befindet, in der Johannes gefangen gehalten wird, das ist im Wesentlichen das Bühnenbild von Thilo Reuther. Für die teils historisierenden Kostüme zeichnet Marysol del Castillo verantwortlich. Am Ende kracht das Ganze mit großem Getöse in sich zusammen.

Die Krone des Abends in dieser kruden, auf Wirkung bedachten Aufführung gebührt der Darstellerin der Titelrolle. Wie Julischka Eichel mit großer Intensität die Gefühle der Salome transparent macht, wie sie einerseits ordinär, andererseits naiv, aber auch raffiniert ist, wie sie expressiv die sexy Verführerin gibt und vor allem wie sie lasziv und doch geradezu geschmackvoll stilsicher den Tanz der sieben Schleier tanzt, ohne sich zu entblößen, das zeugt von großem schauspielerischem Können und einer stimmenden Identifikation mit der Rolle.

In einer schwarzen, langen Kutte gibt Thomas Wodianka den lüsternen Herodes Antipas, der sich zu allem Überfluss seinerseits von der nicht minder auf sexuelle Reize erpichten Herodias der Astrid Meyerfeldt die schwarze Unterhose herunterziehen lassen muss und so auch schon einmal unten ohne dasteht. Das trägt ebenso wenig zum besseren Verständnis der Geschichte bei, wie dass der langhaarige syrische Prinz Narraboth mit einer Pistole e, hantiert, Salome Zigaretten raucht, ihr der Kopf des Johannes in einem Waschzuber gereicht wird und dieser Johannes, dem Paul Grill seine eindringliche Stimme leiht, bei seinem Auftreten zuvor einem Clochard gleicht. Dieter Schnabel

