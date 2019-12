Kühlender Trank bringt den Tod

Hier ist der Wurm drin. Also nicht das Tier, sondern ein Sekretär. Also nicht das Möbelstück, sondern ein Mann. Ein Mann mit eben diesem Namen: Wurm. Alles klar? Nein?

Na dann eben von vorn. Es beginnt im Zimmer beim Musikus. Frau und Mann streiten sich über die geliebte Tochter, die, O Gott, offenbar eine nicht standesgemäße Beziehung zu einem gewissen … nein, das können wir jetzt nicht verraten, denn sonst wird es zu einfach. Worum geht es hier also neben dem Thema der Standesungleichheit zweier Liebender? Wie so oft bei diesem Autor, der weiland auf mehreren Stippvisiten immer wieder mal in Mannheim weilte und hier Anstellung fand, um moralische Dinge. Zum einen wird das Leben in Saus und Braus derjenigen angeprangert, die es haben. Mit ihnen, die zu den Reichen und früher mal zum Adel gehörten, wird ohnehin ziemlich abgerechnet. Der Verkauf von Menschen als Soldaten spielt eine Rolle, nebenbei auch das stark ausgeprägte Mätressenwesen eines Herrschers sowie Religion, Philosophie und Intrigen. Intrige vor allem.

Und um Sprache selbst geht es auch in diesem Sprachwerk. Als Mittel der Kommunikation und auch als Möglichkeit, sich Realitäten nach eigenen Idealen zu schaffen. Im sogenannten hohen Stil purzeln Pathos, Heuchelei und rhetorische Übertreibungen, sogenannte Hyperbeln, auf uns nieder, geschliffen und scharf wie dies: „Possen! Geschwätz! Was kann über dich kommen? Wer kann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffst Scholaren zusammen, wo sie zu kriegen sind.“

Ein großer Italiener hat zum gleichen Thema eine Oper geschrieben. Sie trägt aber einen anderen Titel, obwohl sie dieselbe Geschichte erzählt. So, wie die Oper, hieß auch das hier gesuchte Werk noch im Arbeitstitel, wo zumindest die liebende jugendliche Tochter des Musikus genannt wird. „Die Limonade ist gut“, sagt sie gegen Ende – und weiß nicht, dass ihr ehemals Geliebter sie beide vergiftet hat. „Trinken Sie! Trinken Sie! Der Trank wird Sie kühlen.“ Er, der seinem Tod ins Auge sieht, weiß: „Das wird er auch ganz gewiss.“ Wie heißt also das Werk? dms

