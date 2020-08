Künstler bringen Feinsinn in den Wald

Zwischen Bäumen hängen Tücher, alte Klamotten liegen auf dem Waldboden und Männer verarbeiten mit grobem Werkzeug Holzstümpfe und dickes Geäst. Was zunächst einmal klingt wie Aufräumarbeiten nach einem Sturm, hat einen viel feinsinnigeren Hintergrund. In einem Darmstädter Forst arbeiten Künstler an ihren Werken und Skulpturen für den 10. Internationalen Waldkunstpfad.

Teilnehmen werden in diesem Jahr 15 Künstler aus acht Ländern, die insgesamt 14 Installationen kreieren. Einbezogen ist in Zeiten der Corona-Pandemie zum 25-jährigen Jubiläum als Unesco-Welterbe auch die Grube Messel in der Nähe von Darmstadt. Dort sollen in einigen Wochen drei der Installationen entstehen.

„Wir hatten vor Corona ganz, ganz Großes vor“, sagt Kuratorin Ute Ritschel. Das Virus kam den Machern dazwischen. Die Vorbereitungen für den 10. Waldkunstpfad seien schwierig gewesen. „Nur Unsicherheiten und schlaflose Nächte“, sagt Ritschel. Das Motto des 10. Internationalen Waldkunstpfades vom kommenden Samstag (15. August) bis zum 4. Oktober ist „Kunst, Natur, Identität“.

Begehbares U-Boot für Kinder

„Ich liebe es, mit natürlichen Materialien zu arbeiten“, sagt der Bulgare Rumen Dimitrov und setzt die Motorsäge an seinem Kunstwerk an. Er baut einen Tempel mit einem nach oben offenen Thron, dann könne man nach oben in die Baumwipfel schauen, quasi ins Leben blicken und meditieren. Bei Regina Frank ist der Blick nicht in die Höhe, sondern auf den Boden gerichtet. Auf einem kreisrunden Mandala drapiert sie farbenfrohe alte Kleider. Jedes einzelne hat eine Geschichte, die man im Internet nachlesen kann. „Kleidung ist spannend in Bezug auf Identität, weil es uns an die Haut geht“, sagt Frank über ihre Installation und das Motto des Kunstpfades.

Zur Freude der Kinder wird es künftig wieder ein begehbares „U-Boot“ im Wald geben. Bereits 2004 hatte der Künstler Roger Rigorth ein solches Holzschiff gebaut, das bis 2018 auch als eine Art Abenteuerspielplatz in dem Waldareal stand. Jetzt baut er ein neues an gleicher Stelle, 20 Meter lang, mit einem fast vier Meter hohem Turm.

In Anlehnung an die Partnerschaft mit der Grube Messel bauen Florian Huber und Sebastian Weissgerber eine riesige Spinne in die Bäume. In der Fossiliengrube war unlängst eine versteinerte 20 Millimeter große Spinne entdeckt worden. Das Werk der beiden Männer wird größer – mit 15 Metern Spannweite soll das Holztier in 10 Metern Höhe installiert werden. Mit an Seilen gespannten Baumwollstoffen baut Jens Meyer einen blickdurchlässigen Raum in der Dimension eines Einfamilienhauses. dpa

