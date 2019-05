Künstler oder Kapitalist?

Das erste, was der Besucher sieht, wenn er die Treppe zur Ausstellung hochgeht: die nahezu lebensgroße Fotografie eines Mittdreißigers in schwarzem Anzug mit Aktentasche – David Julian Kirchner. Der, um den es in der Schau fast einzig zu gehen scheint. David Julian Kirchner ist: Musiker, Künstler, Poptheoretiker, Soziologe, Philosoph, Unternehmer und CEO von verschiedenen Firmen – bezeichnet

...