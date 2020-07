Künstler treten im Lindbergh auf

Das Restaurant Lindbergh am Mannheimer Flugplatz beginnt ab kommenden Montag, 6. Juli, wieder mit Live-Auftritten von Musikern. „Gerade auch Musiker/innen aus der Region sind durch Corona in ihrer Existenz schwer bedroht und in ihrem Schicksal alleine gelassen. Wir haben daher beschlossen, ab sofort unsere Montagssession wieder durchzuführen“, teilte das Lindbergh am Donnerstag mit.

Den Anfang machen am Montag Butch Williams, Susan Horn, Rino Galliano und Stefan Kahne. Einlass ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Tische können online reserviert werden, Restkarten gibt es an der Abendkasse, heißt es. seko

Info: Weitere Informationen unter: restaurant-lindbergh.de

