Künstlerin Sadiq in Kunsthalle

In der Veranstaltungsreihe „Bar der Gegenwart“ in der Mannheimer Kunsthalle ist am kommenden Mittwoch, 2. September, 20 Uhr, die Künstlerin Anike Joyce Sadiq zu Gast. Laut einer Mitteilung des Museums wird die Künstlerin mit der Kuratorin und Autorin Didem Yazici über ihre Arbeiten sprechen. Anike Joyce Sadiq ist Preisträgerin des Förderpreises der Kunststiftung Rainer Wild. Ihre Videoinstallation „Visited by a Tiger“ (2019) ist noch bis 20. September im Studio der Kunsthalle zu sehen.

In der „Bar der Gegenwart“ wird bei einem Getränk mit lokalen wie internationalen Künstlerinnen und Künstlerin, Macherinnen und Denkern diskutiert, wie wir die Gegenwart verstehen können und wie Kunst uns inspiriert, anders auf alltägliche Fragen zu blicken. tog

