Kultur als Mittel des Strebens nach Freiheit

Wenn es um die Anwärter auf den Nobelpreis für Literatur geht, wird regelmäßig auch der Name Ngugi wa Thiong’o genannt. Die Bücher des seit 1989 in den USA lebenden Dramatikers, Essayisten und Romanciers aus Kenia finden international Aufmerksamkeit; für die Auseinandersetzung um die afrikanische Kolonialgeschichte und ihre Folgen ist nicht zuletzt sein Essayband „Dekolonialisierung des Denkens“ wichtig gewesen. Beim breiteren Lesepublikum ist der 80 Jahre alte Autor aber noch immer eher unbekannt.

Zur rechten Zeit

Da kommt der schlicht „Ngugi wa Thiong’o“ genannte Band des Journalisten und Literaturwissenschaftlers Manfred Loimeier zur rechten Zeit, der eine gründliche, dennoch knapp gehaltene, verständliche Einführung in das Werk des Autors bietet. Präzise und sachlich beschreibt Loimeier, der auch Redakteur dieser Zeitung ist, die typischen Züge seiner Schriftstellerei.

Von den politischen Ereignissen war sein Leben und Werk stets geprägt – vom Kampf gegen die britische Kolonialmacht zunächst und dann vom Kampf um allgemeine Anerkennung in der Welt. Für einen wie ihn ist die ganze Kultur vor allem eins – ein Mittel und Ausdruck des Strebens nach Unabhängigkeit und Freiheit, im Denken wie auch konkret in den politischen Umständen. Von daher liegt es nahe, dass der Autor, der in der ehemaligen DDR übrigens viel bekannter war als im Westen Deutschlands, vor allem als politischer Schriftsteller wahrgenommen wird – als ein Autor also, dem es um eine konkrete Wirkung geht. Loimeier indes geht auch auf formale, ästhetisch-künstlerische Aspekte ein – und nimmt ihn so erst wirklich ernst als Schriftsteller.

Romane wie „Abschied von der Nacht“, vor allem „Der gekreuzigte Teufel“ wurden recht früh ins Deutsche übertragen, nach und nach werden nun auch jene Texte aus dem Werk übersetzt, die nicht erzählerisch sind. Loimeiers Buch bietet die passende Einordnung dazu. Aufgelockert wird es durch einige Abbildungen. Für ein leichteres Verständnis der Werkzusammenhänge sorgen zudem gründliche Erläuterungen wichtiger Schlüsselbegriffe. tog

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018