„Kultur geht auch digital“

In der Corona-Krise müssen die geschlossenen baden-württembergischen Museen, Galerien und Stiftungen digitale Plattformen nutzen, um sich für Kunst- und Kulturfans zu öffnen. Die meisten bieten virtuelle Ausstellungen, Lesungen und Führungen auf Kanälen wie Facebook, Instagram und Twitter oder über die eigenen Webseiten an. Unter dem Schlagwort #Cooltour stellt das Kunstministerium auf seiner Internetseite mwk.baden-wuerttemberg.de täglich drei Tipps vor.

Tanz aus Stuttgart

„Kreativ, bunt und vielfältig“ sei das, was die Kultureinrichtungen derzeit auf die Beine stellten, sagte Staatssekretärin Petra Olschowski am Mittwoch in Stuttgart. „Glücklicherweise geht Kultur auch digital.“ Sie sei beeindruckt, vom Ideenreichtum und Engagement der Kultureinrichtungen des Landes. „Wir werden allen Interessierten deshalb ab heute jeden Tag drei Tipps an die Hand geben – tolle kulturelle Angebote für digitale Streifzüge durch die abwechslungsreiche Kunst- und Kulturlandschaft Baden-Württembergs“, so Olschowski. Die Ideen erstreckten sich von Podcasts bis zum improvisierten Theater auf YouTube.

Zum Auftakt empfiehlt die Grünen-Politikerin die Produktion „Creations I - III“ auf der Webseite des Stuttgarter Balletts. Zu sehen ist auch, wie die Tänzer in der Zeit abseits der Bühne zu Hause trainieren. Am 11. April, 18 Uhr, folgt dann Kenneth MacMillans Handlungsballett „Mayerling“ für 24 Stunden. Außerdem verweist Olschowski auf ein Projekt der Kunsthalle Baden-Baden: „kunsthalle revisited“ zeigt als digitale Dependance des Hauses ab sofort fünf ausgewählte Ausstellungen aus seiner Geschichte.

Der dritte Tipp: Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg bietet unter dem Hashtag #gemeinsamstark eine Art kostenlose Krisenhilfe per Webinar für die Kultur- und Kreativbranche an.

Blick nach Mannheim lohnt sich

Spannende Angebote im Angebot haben auch die Mannheimer Kunsthalle, das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, die Kunsthalle Baden-Baden, die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim und das Stuttgarter Stadtmuseum, heißt es in dem Kontext weiter. dpa/jpk

