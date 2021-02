Kultur ist mein sicherer Hafen

Ohne Kultur wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Das mag abgedroschen klingen, ergibt aber sozialwissenschaftlich-psychologisch gesehen durchaus Sinn: Die Lebensumstände, sprich, kulturelle Umstände, formen einen Menschen äußerlich und innerlich, und in meinem Fall im Wortsinn offensichtlich: Ich trage bevorzugt schwarz, habe rote Haare und bin tätowiert. Ich habe mich entschieden, meinen Körper zum Kulturzeugnis zu gestalten.

Ich war elf, als ich begonnen habe, mich für Gothic Rock zu interessieren. Ich war 14, als ich die erste richtige „Underground“-CD in den Händen hielt, die mich sehr geprägt hat: das Album „a.Ura und das Schneckenhaus“ der deutschsprachigen Band Samsas Traum. Während mir die Musik über meine Jugend-Probleme hinweghalf, merkte ich, dass Songtexte wie auch ganze Alben Geschichten erzählen können, dass Musik nicht aus hohlen Phrasen bestehen muss. Fast schon nebenbei hat diese Band (der Name kam von Franz Kafkas Gregor Samsa) dafür gesorgt, dass ich Kafka las, völlig ungezwungen.

In späteren Jahren, als ich volljährig war und aus der Klein- in die Großstadt zog, lernte ich einen anderen Aspekt von Subkultur zu schätzen: den Schutz. Die Räume, in denen Subkultur stattfindet, hauptsächlich Clubs und Festivals, sind für mich „safe spaces“, sichere Räume. Die Gothic-Subkultur ist mein sicherer Hafen, eine Konstante, die mich in jeder Lebensphase und an jedem Wohnort begleitet hat. Ich kann experimentieren, kritisieren, ohne bewertet zu werden. Zu wenig Gelegenheiten fühle ich mich so „im Moment“ wie auf der Tanzfläche.

Durch den Lockdown ist mir schmerzlich klar geworden, dass Musik zuhause zu hören diesen Schutz nicht auf die gleiche Weise bieten kann. Es braucht die Begegnungsräume, die allesamt seit März 2020 geschlossen sind. Eine subkulturelle Szene ist mehr als die Summe ihrer Teile, also mehr als Musik und Kleidung: Erst die physische Nähe zu anderen erzeugt das „Lebensgefühl“ des Gothic, das heute alles andere als melancholisch ist.

Gewissermaßen fehlt mir ohne die subkulturellen Räume auch eine Bühne. Nach dem Soziologen Erving Goffmann spielen wir alle Theater: Wir nehmen verschiedene Rollen ein, im Beruf, in der Familie, in der Freizeit. Ohne Kultur kann ich einen wichtigen Aspekt von mir nicht ausleben. Das wirkt sich auch auf die anderen Rollen aus. Keine Balance halten zu können, frustriert.

Auch jenseits meiner Vorliebe für Subkultur sagt mir der aktive Aspekt von Kultur zu: In Museen und Ausstellungen lese ich alle Hinweistafeln, um die Zusammenhänge zu ergründen. Bei Lesungen hinterfrage ich die Motive des Autors. Und durch Theaterstücke erkenne ich neue Blickwinkel. Ich bin nicht auf eine Kultursparte fixiert, aber ich kann beinahe allen etwas abgewinnen und ihren Wert für die Partizipierenden erkennen – gerade, wenn ich als Journalistin mit den Menschen spreche.

Kultur ist Vielfalt – und mir diese Vielfalt frei anschauen zu können, inspiriert und belebt mich. Gerade ist aktive Kulturpartizipation kaum möglich. Der Bildschirm lädt eher zur Berieselung als zur Auseinandersetzung ein. Kultur analog zu erleben, schafft Transzendenz. Beim Festival wie in der Oper.

