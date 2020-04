Kultur muss gelebt werden

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

am Wochenende wurde der Deutsche Filmpreis verliehen, und selbst die Tagesschau hatte nur eine klitzekleine Meldung dafür übrig. Es reden alle von Virologie und Pandemie und den möglichen Folgen. Je länger das so geht, desto ärmer wird das Geistesleben. Die Wissenschaftler sind jetzt gefragt, die meisten Künstler jedoch haben keine Auftrittsmöglichkeiten. Solange diese geistige Verarmung anhält, sollte jeder versuchen, auch andere Themen im Gespräch zu halten. Privat und öffentlich.

Der deutsche Film hat endlich wieder ein Werk, das oscarverdächtig ist. Der Film „Systemsprenger“ hat acht Lolas erhalten. Es ist die Geschichte des Mädchens Benni, das „überdurchnittlich anspruchsvoll“ ist: zu aggressiv, zu emotional. Was besonders fasziniert, ist der Unwille der Regisseurin Nora Fingscheidt, Schuld schlicht zu verteilen. Abgedroschene Deutungen anzubieten. Es gibt keine einfachen Erklärungen, Systeme kollabieren aus vielen Gründen und unter der Mitwirkung vieler. Nicht das Mädchen ist die Systemsprengerin, sondern, wie der Titel schon sagt: Systemsprenger – das sind viele.

Ich habe mir nach der Preisverleihung noch einmal das Interview mit Menno Baumann angehört, das online bei Deutschlandfunk Kultur zu finden ist. Baumann ist Intensivpädagoge, hat das Filmprojekt wissenschaftlich beraten. Es ist ein so kluges Gespräch darüber, wie Systeme und Menschen in herausfordernden Situationen umgehen. Mit Kindern. Seiner Einschätzung nach gibt es etwa fünftausend Kinder in Deutschland, die so eine besondere Herausforderung sind. Ich stelle mir die Eltern dieser Kinder in dieser Quarantänezeit vor und frage mich, wie sie das gemeinsam durchstehen werden.

Was mich beeindruckt, ist das Lernpotenzial in diesen Ereignissen. Hinter den Eskalationen des Kindes etwas zu erkennen, was nicht gut läuft, was verbessert werden kann. Mehr Liebe, mehr Menschlichkeit. Menno Baumann meint, Martin Luther King müsse einer gewesen sein, der Systeme zum Sprengen brachte, weil er die rassistische Ungerechtigkeit nicht akzeptieren wollte. Das ist ein guter Film für diese Zeit. Wir brauchen die Kultur, die derzeit leider auf der Wartebühne sitzt, die zwar gelobt, aber zu wenig gelebt wird. Bleiben Sie dran! Und bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

