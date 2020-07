Kulturfestival startet am Donnerstag mit Thunderbirds im Mannheimer Luisenpark

Von Sebastian Koch

Es gehe darum, Perspektiven zu schaffen. Sichtbarkeit. Konkrete Hilfe zu leisten. Hilfe für jene Künstler, die von der Pandemie in den vergangenen Monaten stark getroffen waren. Um das zu erreichen, haben Peter Baltruschat und Thorsten Riehle, beide um die regionale Kultur verdiente Macher, das Kulturfestival entworfen, das vom 16. Juli an auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark stattfindet. „Uns geht es darum, ein Zeichen der Solidarität mit den Künstlern zu setzen, die seit Monaten keine Auftrittsmöglichkeiten hatten“, erklärt Baltruschat.

An 28 Abenden treten bis 12. September 99 Künstlerinnen und Künstler auf. Das Spektrum: breit. Von Klassik über Rock zu Schauspiel, Tanz, Kabarett oder Comedy - das Festival wartet mit einem prominent besetzten Programm auf, unter anderem treten Madeleine Sauveur, Arnim Töpel, Hans-Peter Schwöbel oder Thomas Siffling auf. Auch das Oststadt Theater, die Klapsmühl’, das Capitol oder das Schatzkistl ist vertreten. Den Auftakt machen am Donnerstag, 16. Juli um 20 Uhr, die Thunderbirds, dessen Leader Joachim Schäfer just an diesem Tag seinen 70. Geburtstag feiert.

Jeder Auftretende erhält eine Gage von 200 Euro, der Gewinn des Festivals wird zu gleichen Teilen ausgeschüttet. „Wir nehmen es damit gemeinsam mit dem Luisenpark selbst in die Hand, denjenigen Perspektiven zu schaffen, die derzeit am meisten unter der Situation leiden“, erklärt Riehle.

Es sei ein Signal, dass Zuschauer setzen können, wenn sie Karten für die Open-Air-Bühne - und damit mit Blick auf die Ansteckungsgefahr wohl vergleichbar sicheren Konzerte - kaufen. Auf etwa 60 000 Euro schätzen die Veranstalter die Kosten. Eine Summe, bei der erst einmal ein veritabler Gewinn erzielt werden muss.

Immerhin: Baltruschat und Riehle haben kräftige Sponsoren gewonnen: So beteiligen sich unter anderem die Stadt und die Bürgerstiftung mit jeweils 10 000 Euro. Auch die Sparkasse Rhein Neckar Nord und die Mannheimer Runde steuern jeweils 5000 Euro bei.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020