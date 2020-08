Kulturrat legt wieder Liste auf

Der Deutsche Kulturrat startet erneut eine Liste bedrohter Kulturinstitutionen. Wegen der Corona-Pandemie seien Kulturinstitutionen und -programme bedroht – unter ihnen auch das Theater Lindenhof in Baden-Württemberg, teilte der Verband am Sonntag in Berlin mit. 2018 hatte er seine „Rote Liste“ eingestellt, auf der Einrichtungen vermerkt waren, um deren Fortbestand es schlecht aussah. Der Kulturrat führt nun die „Corona Liste“ ein.

Vermerkt werden Einrichtungen, die durch die Beschränkungen der Pandemie um ihre Finanzierung fürchten müssen. Als erste wurden in der Kategorie 1 – von Schließung bedroht – die Kammeroper Köln sowie der Club „Gretchen“ und das Mitmach-Kindermuseum in Berlin auf die Liste genommen. Das Theater Lindenhof in Melchingen (Zollernalbkreis) wurde in der Kategorie 3 – Vorwarnliste – vermerkt. epd

