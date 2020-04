Kulturreisen nach Süden

Der Titel dieser Anthologie ist wörtlich gemeint: „Nehmen Sie den Weg nach Süden“. Die Himmelsrichtung deutet auf den afrikanischen Kontinent, und die Wegweisung impliziert eine dringende Empfehlung. Denn dass diese Texte eine Lektüre lohnen, dafür stehen die Herausgeber gleichsam durch sich selbst ein: Anita Djafari ist Geschäftsleiterin bei „Litprom – Literaturen der Welt“, dem Verein, der sich dem Dialog der Kulturen verschrieben hat und literarische Kontakte zu Afrika, Asien und Lateinamerika befördert. Und Manfred Loimeier, Afrikanist und Redakteur dieser Zeitung, hat schon mehrfach aus voller Überzeugung Texte aus Afrika herausgegeben.

Auch Satirisches findet Platz

Der aktuelle Band erscheint aus Anlass des 40-jährigen Bestehens von Litptom. „Eine literarische Reise durch Afrika“, so der Untertitel, unternimmt er am Beispiel von Texten verschiedener Autoren aus verschiedenen Ländern Schwarzafrikas. Die Lektüre verspricht nicht allein literarischen Gewinn, auch zeitgeschichtliche Umstände bringen die Texte immer wieder nahe, indem sie etwa von Widerstandskämpfen erzählen, von Unabhängigkeits- oder Bürgerkriegen.

Literarisch ist Afrika noch immer ein (mehr oder weniger) unbekannter Kontinent. Der namhafteste Literat in dieser Auswahl dürfte der gebürtige Kenianer Ngugi wa Thiong’o sein, der seit Jahren als Aspirant auf den Nobelpreis für Literatur gilt – und um dessen Vermittlung an hiesige Leser sich Loimeier bereits durch eine kleine Monografie des Schriftstellers verdient gemacht hat. Wenn die Texte von Familien erzählen, von Sehnsüchten oder auch von der Politik, so verhandeln sie freilich insgesamt Themen, die Menschen bewegen, keineswegs nur in Afrika. Auch Skurriles und Satirisches findet Platz – und ursprünglich Mythisches, das vielleicht tatsächlich in Afrika noch einen zentraleren Platz einnimmt als in der westlichen Welt.

Zu entdecken ist hier reichlich – und wenn der Band Anlässe böte, um weitere Übersetzungen der Autoren in deutschen und internationalen Verlagen anzuregen, wäre das gewiss auch im Sinne der Herausgeber – und nicht weniger im Sinne der Autoren selbst.

