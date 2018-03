Kultursalon vorerst nur noch bis Juni

Anzeige

Der Business Club Speicher 7, in dem Andrea Schröter 2013 unter anderem einen ambitionierten Kultursalon etablierte, verlässt die Räumlichkeiten in der Rheinvorlandstraße 7 Ende Juni. Dann läuft der Pachtvertrag im Mannheimer Hafengebiet aus, wie der Club gestern auf Nachfrage bestätigte. Wie es danach weitergehe, stehe noch nicht fest. Über den Juni hinaus seien vorerst auch keine Veranstaltungen geplant. Anfang dieses Jahres hatte Andrea Schröter in dieser Zeitung bereits angekündigt, nach Möglichkeit „an einen etwas zugänglicheren Ort umzuziehen und den Fokus voll und ganz auf den Salongedanken zu setzen“. jpk