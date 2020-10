Kulturschaffende der Region reagieren auf „Sozialpolitisches Trauerspiel“

Auf den ersten Schock nach dem am Mittwochabend beschlossenen Lockdown folgt konsternierte Einsicht in die Unvermeidbarkeit der Maßnahmen gegen die rasant steigenden Covid19-Infektionszahlen. Wer sich am Tag danach in der Kulturszene umhört, trifft auf überwiegend moderatere Tonlagen, Frust und Wut sind etwas weniger massiv geworden, nachdem die Betroffenen eine Nacht über die Schreckensnachricht schlafen konnten. Auch wenn fast alle das Schließen von Kinos und Kulturhäusern mit bewährten Hygienekonzepten und streng geordnetem Publikumsverkehr weiterhin für falsch halten.

Die Folgen sind klar: Faktische Kurzarbeit für Kulturschaffende ab Montag, irgendwann erleichtert durch die Erstattung von 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019. Zum Preis der weiteren Entwöhnung des Publikums von kollektiven Kulturerlebnissen und eines Stigmas, das der Besuch von Kulturhäusern womöglich gefährlich sein könnte, wie Capitol-Chef Thorsten Riehle es befürchtet. Kartenkäufer haben nun wieder Tickettausch- und Gutschein-Aktionen vor sich. Und keine erhellenden Erlebnisse in der dunklen Jahreszeit - wie die große Anselm-Kiefer-Schau ab 15. November in der Mannheimer Kunsthalle. Dass die nächste Woche geschlossen bleibt, wollten weder das Haus noch die Stadt bestätigen: „Wir müssen erst die neue Rechtsverordnung abwarten“, teilte ein Sprecher mit. Die Reiß-Engelhorn- Museen teilten derweil mit, dass der Museumsbetrieb ab Montag ruhe.

Wie zum Hohn wurde am Donnerstag auch noch das Ergebnis des „Tim-Bendzko-Experiments“ veröffentlicht, einem zu Forschungszwecken in der Arena Leipzig anberaumten Konzert mit 1400 Zuschauern. Das Resümee von Michael Geckle, Dekan der Universitätsmedizin Halle: „Ein hygienisch gut kontrolliertes Konzert oder Handballspiel ist sicherer als eine Großhochzeit.“ Die Forscher stellen Großveranstaltungen quasi eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus, wenn die Regeln von Abstand bis Listen eingehalten und die Inzidenzzahlen im Auge behalten werden.

Rainer Kern, Leiter von Enjoy Jazz, spricht zwar auch von einer grundfalschen Maßnahme, versucht das vorläufige Aus nach zwei Dritteln seines Festivals aber gelassen zu nehmen: „Wir haben das Glück, bisher vier sehr erfolgreiche Festivalwochen erlebt zu haben. Ich sehe das jetzt als kreative Pause - und nur als Unterbrechung.“ Kern plant, die ausstehenden 15 Veranstaltungen baldmöglichst nachzuholen. „Vielleicht schon im Dezember.“

Viel Arbeit zunichtegemacht

Nichts nachholen können die Filmtheater: Erdmann Lange, Programmleiter der Mannheimer Kinos Atlantis und Odeon, sagt, die Beschlüsse machten natürlich viel Arbeit zunichte, weil der November schon komplett durchgeplant war; auch die Einnahmen durch die Vermietung ans Internationale Filmfestival fielen nun weg. Im Dezember werde es wohl einige Zeit dauern, bis wieder eine akzeptable Zahl von Besuchern komme. Die in Aussicht gestellte Hilfe in Höhe von 75 Prozent der letztjährigen Monatsumsätze findet Lange „fair“, vorausgesetzt sie könnten recht schnell abgerufen werden. Gegen die neue Schließungsverordnung zu klagen, hält er nicht für aussichtsreich - und stellt mit Bedauern fest, dass dieses ganze Jahr für die Kinos wohl verloren sei.

Peter Baltruschat vom Kulturnetz Rhein-Neckar denkt über den Tag hinaus und fordert seine gesamte Branche auf, „die Zeit zu nutzen, um eine bundesweite Lobby zu bilden - auch wenn viele das vielleicht für nicht künstlerisch oder uncool halten. Aber andere Branchen machen uns das doch vor!“ Seine erste Reaktion auf den Lockdown sei gewesen „Was für ein Unsinn! Aber der zweite Impuls war, dass ich es anhand der Infektionszahlen und des Blicks auf unsere Nachbarstaaten nachvollziehen kann. Hier geht es nicht um Logik, sondern um Solidarität.

Ähnlich argumentiert Christian Holtzhauer, Schauspielintendant am Nationaltheater: „Wenn die Schließung der Theater dazu beiträgt, die Pandemie einzudämmen, ist es doch logisch, dass wir den Spielbetrieb einstellen.“ Trotzdem müsse man deutlich darauf hinweisen, was das für die Künstlerinnen und Künstler bedeutet: „Für viele verschärft sich die existenzielle Notlage noch. „Wir im Nationaltheater als städtischem Eigenbetrieb sind zwar - noch - in einer vergleichsweise abgesicherten Position, aber es fällt zunehmend schwer, die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit zu erkennen. Künstlerische Arbeit ist ja immer ein Entwurf in die Zukunft. Man arbeitet auf etwas hin, übt, trainiert, bereitet sich vor, nimmt Anlauf, will abspringen - nur um dann gegen eine Wand zu knallen, wie jetzt eben durch den neuerlichen Lockdown. In dieser Situation durchzuhalten, kreativ zu bleiben, neue Ideen zu entwickeln, wird zunehmend schwieriger. Aber es ist nicht unmöglich.“

„Soweit ich das beurteilen kann“, sagt der Leiter des Mannheimer Künstlerhauses Zeitraumexit, Jan-Philipp Possmann, „ist der Shutdown sinnvoll und bricht uns momentan finanziell auch nicht das Genick, auch wenn wir weiterhin noch andere Probleme haben und unser Spendenaufruf weiter gilt. Wir sind öffentlich gefördert und viele Dinge gehen derzeit unbürokratisch und schnell. Auch unsere Unterstützer halten zu uns. Katastrophal ist die Lage für freie Künstler, wir versuchen daher, mindestens Ausfallhonorar, wenn möglich mehr an unsere Künstler weiterzugeben. Diese Wochenenden haben wir noch zwei Veranstaltungen, spätere Produktionen versuchen wir zu verschieben oder zu Online-Filmprojekten umzuwandeln.

„Befremdendes Kulturverständnis“

„Es ist ein sozialpolitisches Trauerspiel“, sagt der Intendant des Ludwigshafener Theaters im Pfalzbau: „Wir arbeiten schon die ganze Zeit wie die Stehaufmännchen, versuchen die Produktionen zu halten, disponieren bei pandemiebedingten Absagen um, suchen nach alternativen Produktionen. Um unser Publikum nicht zu enttäuschen und auch um den Rückabwicklungswahnsinn mit den Eintrittsgeldern zu vermeiden. Wir versuchen daher, die Dezembertermine zu halten. Mir steht es nicht zu, mich zu empören, ich bin weder Virologe noch Politiker, doch unsere Situation ist nichts als die blanke Ohnmacht.“

Heidelbergs Intendant Holger Schultze hofft für den November, „dass wir zumindest weiter proben dürfen, damit wir die Dezembertermine halten können, die Landesverordnung ist ja noch nicht raus.“ Der Lockdown erscheint ihm als „Ohrfeige für die Veranstalter, die unter großem organisatorischen und finanziellen Aufwand pandemiegerechte Orte der Begegnung und des gesellschaftlich relevanten Austauschs geschaffen haben, die zudem von den Ordnungsämtern abgenommen wurden. Dennoch: Wir tragen das mit. Wenngleich wir uns Fragen zur Verhältnismäßigkeit stellen und uns darüber wundern, dass die Theater mit den Bordellen zu den Vergnügungsbetrieben gerechnet wird...“

Eine Frage, die sich auch Pascal Wieandt vom Mannheimer Theaterhaus G7 stellt: „Es spricht für ein uns befremdendes Kulturverständnis, die Kunst zu den der reinen Unterhaltung dienenden Freizeitveranstaltungen zuzuschlagen. Das ist bitter.“

Sascha Koal vom Theater Felina Areal sagt: „Natürlich wäre es auch mir lieber gewesen, wir könnten unser Programm weiter anbieten. Andererseits kann ich die Schritte der Regierung nachvollziehen: Sie müssen abwägen - zwischen sich bei vielen unbeliebt zu machen, vielleicht sogar über das Ziel hinauszuschießen oder sich später unter Umständen anhören zu müssen, nicht alles Notwendige getan zu haben, damit die Bevölkerung möglichst wenige soziale Kontakte hat.“ Natürlich sei das frustrierend: „Wir baden aus, dass Teile der Bevölkerung unsolidarisch waren und weder auf die große Hochzeitsfeier mit viel Bussi/Bussi, noch auf Party oder Urlaub verzichten wollten“, sagt Koal. Doch in diesem Punkt gebe es auch ein tragisches Dilemma: „Wie viel behördliches Eingreifen möchten wir erleben? Ordnungshüter, die in den Straßen das Einhalten der Maßnahmen kontrollieren - das ist ja noch okay, aber nächtliche Streifen, die bei Lärm aus Wohnungen an der Haustür klingeln?“ Er hoffe nun darauf, dass die Maßnahmen helfen, die Bevölkerung vernünftig agiert, so dass so bald wie möglich Live-Kultur wieder wie in der Zeit vor der Coronakrise angeboten werden kann.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020